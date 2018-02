PM caça dupla armada que abandonou carro com dinamite em Guararema

SÃO PAULO - Policiais militares da 3ª Companhia do 17º Batalhão, com auxílio de Grupamento de Canil e do helicóptero Águia, tentam localizar, desde a 0h30 desta terça-feira, 19, pelo menos dois homens, armados de metralhadora, que abandonaram um Corsa Sedan preto durante fuga e entraram em um matagal localizado na Estrada Pedra Montada, próximo à Petrobrás, em Guararema, na região leste da Grande São Paulo.

Segundo a PM, o veículo, que não possui queixa de roubo ou furto de acordo com a placa fixada nele, cruzou com a viatura e os ocupantes levantaram suspeita nos policiais, que ordenaram a parada, mas não foram atendidos. Teve início então a perseguição. Dentro do carro abandonado, os policiais encontraram duas bananas de dinamite. Não se sabe ainda se os explosivos seriam utilizados em algum ataque a caixa eletrônico ou se a dinamite é sobra de munição eventualmente utilizada horas antes.