PM atira em suspeitos após perseguição na zona sul de SP

SÃO PAULO - Uma perseguição policial no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo, terminou com dois suspeitos baleados por um policial militar na tarde desta terça-feira, 23. Imagens exibidas ao vivo por programas de televisão mostraram o momento em que o PM atira nos suspeitos, que estão caídos no chão.

A perseguição começou por volta das 18 horas na Rua Pais da Silva. Dois homens em uma moto, suspeitos de roubo, de acordo com a PM, fogem dos policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam). Eles atravessam a Ponte João Dias e, na Avenida Maria Coelho Aguiar, os suspeitos jogam um capacete na direção da moto em que está um PM e, em seguida, caem no chão, na frente de uma garagem.

Neste momento, como é possível ver nas imagens do programa Cidade Alerta, da Record, o policial para a sua moto ao lado e atira ao menos quatro vezes nos dois homens.

A Polícia Militar informou que os dois foram levados para hospitais da região, ainda com vida. Não havia informações sobre o seu estado de saúde até às 22 horas. A corporação disse que a atitude do policial será investigada pela Corregedoria e pela Polícia Civil.