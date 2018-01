PM atira em garoto de 11 anos pelas costas

Um menino de 11 anos foi atingido com um tiro nas costas por um PM, em Brasília, no domingo. O garoto conversava com três amigos em volta de uma fogueira, quando o grupo foi abordado por uma patrulha. Um dos policiais, já fora do carro, ordenou que eles permanecessem parados. Assustados, os meninos correram. O policial sacou a arma e atirou, acertando o menino, que caiu no chão. Até as 23 horas, o estado dele continuava grave. O soldado Wanderson Martins de Souza, de 38 anos, alegou ter escorregado e disparado por acidente.