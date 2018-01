PM atende ocorrência de roubo e descobre 2 bingos

Ao atender uma ocorrência de roubo, a Polícia Militar encontrou dois bingos em funcionamento na região de Moema, zona sul de São Paulo, na noite de quarta-feira. Segundo a PM, cerca de cinco criminosos renderam uma pessoa que chegava para jogar e invadiram o imóvel. Uma vítima conseguiu avisar a polícia sobre o assalto. Um homem foi preso e o restante do bando conseguiu fugir pelos fundos, pulando em telhados de casas vizinhas.

Durante as buscas, os policiais tocaram a campainha de uma residência. Embora o local estivesse cheio de carros, ninguém atendeu. Desconfiados, os policiais entraram no imóvel e descobriram que lá funcionava mais um bingo. Pelo menos 12 jogadores foram encaminhados à delegacia. No total, foram apreendidas 88 máquinas de videobingo: 48 no primeiro estabelecimento e 40 no segundo.