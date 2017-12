PM apreende uma tonelada de maconha em Guarulhos

SÃO PAULO - A Polícia Militar apreendeu cerca de uma tonelada de maconha na manhã desta quinta-feira, 12, no bairro Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Três homens foram presos.

A ação ocorreu por volta das 10h e teve início após uma operação de inteligência da PM, que monitorou os suspeitos durante alguns dias. Em seguida, a Rota foi acionada para a abordagem de veículos suspeitos no bairro.

Um outro carro foi seguido até uma casa na Rua Sergipe, onde foi vistoriado. Nele, foram encontrados 400 quilos de maconha. Outros 500 kg, aproximadamente, estavam no interior da residência. Ainda havia 40 kg em cada um dos outros dois automóveis, segundo a PM. A corporação também informou que veículos roubados foram apreendidos.

Para o major Cássio Araújo de Freitas, da Rota, os suspeitos agiam com aparente despreocupação de serem flagrados. "A forma como a droga estava nos veículos, no porta-malas, denota que o pessoal tratava a atividade com muita tranquilidade."

Itu. A Polícia Militar Rodoviária já havia realizado uma apreensão de maconha na noite desta quarta-feira, 11, quando 244 quilos do entorpecente foram encontrados dentro de um veículo que trafegava na Rodovia Castelo Branco, na altura do município de Itu. Uma chácara em Sorocaba guardava outra quantidade da droga. Três pessoas foram presas em flagrante e levadas a Delegacia da Polícia Federal, onde a ocorrência foi registrada.

Carnaval. A interceptação de cargas nas estradas de São Paulo é a principal estratégia da Secretaria de Segurança Pública (SSP) para evitar uma "epidemia de drogas" no carnaval da capital paulista. "Não adianta esperar o bloco sair na rua para revistar folião por folião", afirmou o secretário estadual Alexandre de Moraes na manhã desta quinta-feira, 12. "Em quatro dias, nós apreendemos quase 150 quilos de cocaína, 11 mil frascos de lança-perfume e 10 mil comprimidos de ecstasy."