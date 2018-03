PM apreende mais de 180 kg de drogas em residência de SP

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu mais de 180 quilos de drogas na madrugada desta sexta-feira, dentro de uma residência na Vila Progresso, região de Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Dois homens foram presos.

Os policiais estavam em uma viatura a caminho de uma ocorrência quando foram impedidos de trafegar por causa de um veículo Fiat Strada estacionado no meio de uma viela. Ao verificar o carro, os PMs observaram uma sacola no compartimento de cargas e, no chão da rua, um rastro de pó branco levando até a frente de uma casa.

Ao entrar na residência, os policiais surpreenderam o servente D.S.P., 26 anos, e o autônomo R.P., de 37, com mais cinco sacolas iguais à do carro. Nelas, foram encontrados sacos com 158 quilos de cocaína e 22 tijolos de maconha, cada um pesando um quilo.

O capitão Marcondes, do 27º Batalhão Metropolitano, explicou que o local funcionava como um depósito onde se fazia a mistura e o preparo das drogas para distribuição e venda.

O servente e o autônomo foram presos em flagrante e encaminhados ao 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias), juntamente com a droga apreendida. Segundo a Secretara de Segurança Pública, foi realizado exame no Instituto de Criminalística (IC) que confirmou se tratar de cocaína e maconha.