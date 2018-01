PM apreende explosivos em lojas após denúncia em Santo André

Depois da explosão que deixou dois mortos em uma loja clandestina de fogos de artifício, a Polícia Militar apreendeu explosivos em lojas em Santo André, no ABC paulista, após receber denúncia de moradores. O material foi encontrado em dois estabelecimentos irregulares fiscalizadas nesta sexta-feira, 25.

As lojas ficam na Rua Basílio de Magalhães, no bairro Condomínio Maracanã, e na Rua Dias da Silva, na Vila Junqueira. Os donos têm apenas a autorização da Polícia Civil para a comercialização dos fogos, faltando, portanto, a fiscalização do Corpo de Bombeiros e o alvará da prefeitura.

Os donos das duas lojas foram encaminhados ao 6.º Distrito Policial, onde prestam depoimento e devem ser liberados em seguida. Eles terão alguns dias para apresentar a documentação necessária.