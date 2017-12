PM apreende explosivos, armas e drogas na zona norte de SP

Após receberem uma denúncia anônima, policiais da Rota apreenderam drogas, munição e explosivos em uma casa do bairro de Parada de Taipas, extremo norte da capital, no final da noite desta terça-feira, 27. Ninguém foi preso. Na casa, havia 41 quilos de maconha, quase três quilos de cocaína, várias pedras de crack, balança de precisão, R$ 2,5 mil em dinheiro e munição para armas de diversos calibres. Foi encontrada também uma banana de dinamite com fio detonador, além de uma granada de efeito moral. A ocorrência foi registrada no 74º Distrito Policial.