PM apreende explosivos após denúncia de plano de atentado em SP

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Duas bananas de explosivo de demolição, pesando cerca de três quilos no total, foram apreendidas com dois detonadores na sacola de um rapaz de 18 anos, por volta das 3 horas desta quinta-feira, 29, a 250 metros do 68º DP (Lageado), extremo leste da capital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Everton Camargo da Silva foi revistado e preso na Rua Gaspar Dias de Ataíde, altura do número 350, após policiais receberem uma denúncia anônima de que um homem estava a caminho da delegacia para cometer um atentado.

Silva, que já tem passagem por agressão, inicialmente disse que havia achado as dinamites na rua e iria jogá-las no lixo, segundo a polícia. Em seguida, teria mudado o depoimento e afirmado que tentaria vendê-las por cerca de R$ 150.

Cada banana, produzida pela IBQ Indústria Química, media cerca de um metro de comprimento. Os detonadores, de marca Brinel, tinham cabos de 6 metros de comprimento.