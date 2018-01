PM apreende drogas na zona leste de SP

Dois suspeitos foram detidos com drogas no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo no final da noite de quinta-feira, 12. A droga estava escondida no porta-malas de um Celta.

Policiais da Primeira Companhia, Oitavo Batalhão da Polícia Militar desconfiaram do grupo, composto de cinco jovens, parado junto ao veículo, na Praça Coronel Luis Americano, conhecida como "Praça dos Perueiros".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao revistarem o automóvel os policiais encontraram quatro tijolos de maconha, 400 trouxinhas de maconha pronta para consumo, além de 131 frascos de lança-perfumes.

Do grupo de cinco rapazes, que trabalham para a empresa consórcio Paulista de lotação, apenas dois acabaram sendo indiciados por tráfico de drogas pelo delegado Délcio Silmar Sampaio, do 30º Distrito Policial do Tatuapé: o fiscal de lotação Adriano Baram, e o menor FHSR, que trabalhava como cobrador.

Texto atualizado às 5h30