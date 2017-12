PM apreende drogas e armas na zona oeste de SP

Paulo Maciel, do estadão.com.br,

Policiais militares estouraram um ponto de tráfico de drogas na favela Paraisópolis, na região do Morumbi, no início da noite desta quarta-feira, 28. Dois homens e uma mulher foram presos, com drogas e grande quantidade de armas, incluindo uma granada de uso exclusivo das Forças Armadas. Além da granada, havia um colete balístico, dois carregadores de metralhadora calibre 45, uma pistola Glock calibre 380, uma pistola 9 mm e um revólver calibre 38. Havia também 144 pedras de crack, 56 pinos de cocaína, 14 invólucros de cocaína e 15 invólucros de maconha. Os três suspeitos e a droga foram levados para o 89º Distrito Policial.