PM apreende carga de cigarros e detém 5 suspeitos

SÃO PAULO - Uma denúncia anônima permitiu que PMs da 1ª Companhia do 5º Batalhão apreendessem parte de uma carga de cigarros, vinda do Paraguai, escondida no interior de um estacionamento na Rua Sargento Rodoval Cabral Trindade, próximo ao quilômetro 228 da Rodovia Presidente Dutra, no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando chegaram ao local, os PMs encontraram cinco pessoas realizando a transferência dos cigarros de uma carreta com placa de Umuarama (PR) para uma van e um Fiat Fiorino. Para despistar uma eventual fiscalização, os cigarros, da marca Eight, foram colocados sob uma carga de soja. Segundo a polícia, o caminhão no qual a carreta estava engatada é de Londrina(PR).

O grupo detido afirmou à PM que toda a carga da carreta está avaliada em R$ 120 mil, mas que boa parte dela (R$ 80 mil) já havia sido descarregada na terça-feira e distribuída na região do Brás, no centro de São Paulo, mesmo destino que seria dado ao restante que ainda estava na carreta e nos dois veículos utilitários.

Todos os detidos, que serão ouvidos pela polícia e somente depois do depoimento serão autuados ou não, foram encaminhados para o plantão do 9ºDP, do Carandiru.