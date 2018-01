PM apreende armas e 263 kg de cocaína na Castelo Branco

SÃO PAULO - A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 263 quilos de pasta-base de cocaína e seis fuzis com carregadores na noite desse sábado, 2, em Itatinga, a cerca de 230 km da capital. O material foi encontrado dentro de um caminhão e um homem foi preso.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a apreensão foi feita no km 208 da Rodovia Castelo Branco, que liga a região metropolitana de São Paulo e o interior do Estado. As drogas e as armas estavam no fundo falso de um caminhão basculante.

A SSP ainda não tem mais informações sobre o motorista detido, que foi levado para a Cadeia Pública de Bauru. Já o material apreendido foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal da cidade.