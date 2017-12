PM apreende 9 toneladas de maconha sob carga de soja

SOROCABA - A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 9 toneladas de maconha escondidas sob a carga de soja de uma carreta, na noite deste domingo, 22, em Piraju, sudoeste paulista. É uma das maiores apreensões da droga este ano no Estado de São Paulo e a segunda grande ação contra o tráfico em menos de 24 horas. Na madrugada, a PM já havia apreendido quase 2 toneladas de maconha em São Carlos. Nos dois casos, a droga procedia do Estado de Mato Grosso do Sul.

No caso mais recente, a carreta foi parada no km 300 da Rodovia Raposo Tavares e, ao inspecionar a carga, os policiais desconfiaram do peso da soja a granel. A droga estava acondicionada em fardos adesivados e coberta pelos grãos. O caminhoneiro, um homem de 41 anos, foi preso. Ele relatou que havia carregado em Campo Grande (MS) e seguiria até o Porto de Santos, de onde a maconha seria levada provavelmente para São Paulo. A droga foi apreendida.

Na apreensão anterior, a maconha estava num caminhão que encalhou numa estrada rural da região de São Carlos, entre os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia. Dois homens tentavam desencalhar o veículo e fugiram ao perceberem a chegada da polícia. Ninguém foi preso.