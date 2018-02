PM apreende 80 quilos de maconha no Paraíso

SÃO PAULO - Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a apreender, no início da madrugada desta quarta-feira, 24, cerca de 80 quilos de maconha armazenados dentro de sete bolsas de viagem no interior de uma residência, localizada na esquina da Rua Artur Saboia com a Avenida Armando Ferrentini, região do Paraíso, na zona sul de São Paulo. Ninguém foi encontrado no imóvel. O caso será encaminhado ao 8º Distrito Policial (Brás/Belém).