PM apreende 72 máquinas de bingo em duas casas de São Paulo

A Polícia Militar (PM) apreendeu 72 máquinas de videobingo em menos de 12 horas em dois bingos clandestinos nas zonas sul e oeste de São Paulo. Quinze pessoas foram levadas a distritos policiais para prestarem declarações.

Na zona oeste da capital, em um sobrado atrás do Estádio do Pacaembu, foram encontradas 46 máquinas na madrugada desta quinta-feira, 2. A PM chegou ao imóvel por volta da meia-noite, após denúncia de que um sequestro estaria em andamento no local.

Ao chegarem, os policiais da 2ª Companhia do 23º Batalhão perceberam que duas pessoas entraram correndo no sobrado e apagaram as luzes. Os PMs entraram no imóvel e, além das máquinas, encontraram um monitor desligado, que faria parte de um circuito interno de segurança. Onze pessoas, entre funcionários e clientes, foram levadas ao 23º Distrito Policial, em Perdizes, onde o caso foi registrado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na tarde de ontem, PMs da 2ª Companhia do 12º Batalhão encontraram outro bingo clandestino na região da Vila Mariana, zona sul. Os policiais faziam um patrulhamento quando receberam uma denúncia sobre a jogatina. No local foram apreendidas 26 máquinas. Quatro pessoas foram encaminhadas ao 36º DP, na Vila Mariana.