PM apreende 45 máquinas caça-níqueis no ABC

A Polícia Militar apreendeu na noite de domingo, 10, 45 máquinas caça-níqueis em uma residência no bairro Santo Antônio, município de São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

A polícia foi até o endereço para atender uma denúncia anônima de assalto com reféns. Além das máquinas, a polícia apreendeu R$ 7.785,00 em dinheiro.

Quatro funcionários e cinco jogadores, que estavam no local no momento do flagrante, foram encaminhados à Delegacia Central de São Caetano.