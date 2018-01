PM apreende 300 kg de maconha após denúncia Trezentos quilos de maconha mentolada, dividida em sete pacotes, foram apreendidos pela Polícia Militar do Paraná na tarde de anteontem na região do Lago, em Cascavel (PR). Segundo a PM, uma mulher encontrou a droga nos fundos de sua casa e fez a denúncia. A suspeita é de que seu marido esteja envolvido com o tráfico. Ele está sendo procurado pela polícia e a origem da maconha está sob investigação.