PM apreende 3 adolescentes por sequestro relâmpago na zona leste de SP

SÃO PAULO - Dois adolescentes de 17 anos e um de 16 foram apreendidos em flagrante durante o sequestro relâmpago de um casal na Vila Prudente, zona leste da capital, por volta das 22 horas de domingo, 28. O trio portava um revólver calibre 38 e estava em um posto de gasolina em um carro roubado, com as vítimas feitas reféns e escondidas sob um cobertor no banco de trás. Um quarto comparsa saiu do local para fazer saques com os cartões de banco do casal e não foi preso.

O homem de 54 anos e a mulher de 51 haviam sido abordados meia hora antes, quando chegavam em casa. Segundo a polícia, a quadrilha apareceu em um Fox preto roubado no sábado, 27, rendeu o casal e mandou eles ficarem no banco de trás. Sob a mira do revólver, as vítimas entregaram os cartões de banco e um dos ladrões partiu em direção a agências do bairro para realizar saques. Enquanto isso, os outros três foram com as vítimas a um posto de gasolina na Rua Ibitirama.

Uma testemunha avisou a polícia e informou as características do veículo do casal, localizado em seguida no posto de gasolina por uma viatura da Força Tática do 12º Batalhão Metropolitano. "Nos aproximamos do carro e vimos o casal no banco de trás, escondidos embaixo de um cobertor, entre os dois adolescentes", disse o sargento Nilson Castro.

O Fox preto, abandonado pela quadrilha na rua do casal, foi recuperado. Os três adolescentes foram levados ao 56º Distrito Policial, na Vila Alpina, e devem ser encaminhados à Fundação Casa na manhã desta segunda-feira, 28, segundo a polícia.