PM apreende 200 papelotes de cocaína e 300 pedras de crack em SP

SÃO PAULO- A Polícia Militar apreendeu na noite desta quarta-feira, 28, 200 papelotes de cocaína e 300 pedras de crack na avenida Roberto Marinho, na zona sul de São Paulo.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais desconfiaram de Anderson Ribeiro dos Santos e o abordaram. Ele tentou fugir mas acabou preso. A droga estava dentro do carro que ele dirigia. Segundo a PM, Santos disse que distribuiria a droga nas favelas do entorno da avenida. O caso foi registrado no 96ªDP.