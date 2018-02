PM apreende 2 jovens após perseguição Dois adolescentes em um carro roubado foram apreendidos pela Polícia Militar por volta da 1h45 de ontem, após perseguição pelas ruas da região do Itaim-Bibi, na zona sul da capital. A dupla acabou se envolvendo em um acidente na Rua Surubim próximo à esquina com a Marginal do Pinheiros. Não houve confronto entre a dupla e a PM, de acordo com a corporação. Os dois jovens foram encaminhados ao 27.º Distrito Policial (Moema), encarregado de investigar o roubo e encontrar o dono do carro.