PM apreende 18 máquinas caça-níqueis na Grande São Paulo Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a apreender 18 máquinas caça-níqueis o bairro Cidade Edson, em Suzano, na Grande São Paulo, na noite de terça-feira, 24. De acordo com a PM, no local, além das máquinas, os policiais prenderam um suspeito. Diante dos fatos, os dados foram apresentados no Distrito Policial Central de Suzano.