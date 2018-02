PM apreende 140 quilos de maconha e detém mulher de traficante na capital

SÃO PAULO - Uma denúncia anônima levou policiais militares das Ronda Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA), do 1º Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), a apreender, por volta das 23 horas de terça-feira, 20, cerca de 140 quilos de maconha, de alta pureza, na cozinha da residência nº 370 da Rua Acomayo, no Jardim Dom José, região do Capão Redondo, zona sul da capital.

O suposto dono da droga, um traficante identificado como Robson, com idade entre 25 e 29 anos, ao ver a aproximação dos policiais, fugiu pelos fundos do imóvel, mas a esposa dele foi presa na casa e autuada em flagrante no plantão do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), no centro da capital. A mulher disse que o casal apenas guardava a droga no imóvel, mas não soube dizer para quem.

No local também foram apreendidos sete cápsulas plásticas contendo cocaína e outras mil vazias. A mulher seria transferida para a carceragem (transitória) do 97º Distrito Policial, de Americanópolis, na zona sul da cidade, onde aguardará uma vaga em um Centro de Detenção Provisório (CDP).