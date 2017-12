PM apreende 13 caminhões em operação nas marginais

SÃO PAULO - Uma operação da Polícia Militar nas marginais Pinheiros e Tietê, realizada ao longo desta quinta-feira, 12, terminou com 13 caminhões apreendidos e 231 multas de trânsito. Três motoristas foram levados para a delegacia, sendo que dois deles tinham as placas dos veículos adulteradas e um com o caminhão em má condições.

Ao todo, 242 veículos foram fiscalizados pelos policiais ao longo da operação. Ainda de acordo com a Polícia Militar, um caminhão foi abandona, na região da da Ponte do Tatuapé, na zona leste. Dentro da carreta, havia um carga de produto químico roubada e avaliada em R$ 600 mil. O motorista fugiu.