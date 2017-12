PM apreende 1 tonelada de fogos de artifício em Suzano

A Polícia Militar apreendeu 1 tonelada de fogos de artifício em um haras em Suzano, na Grande São Paulo. O caseiro do local, Rinaldo Aparecido Soares, de 31 anos, afirmou aos policiais que a carga explosiva tinha como destino a loja de fogos que explodiu em Santo André no dia 24 e deixou dois mortos. Os fogos foram apreendidos no fim da noite da quinta-feira, 8. Ele disse que os fogos não foram levados ao local justamente por causa da explosão. O haras seria do dono da loja que explodiu em Santo André, Sandro Luiz Castellani. A loja explodiu no dia 24 de setembro e causou a morte de 2 pessoas.

Policiais militares do 32º Batalhão chegaram ao haras depois de receberem uma denúncia anônima de que a carga seria retirada por um caminhão na quinta-feira, 8. O informante tinha, inclusive, a descrição física de Soares, que foi passada à polícia. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o caseiro, que foi detido. Com ele, foi apreendida uma arma.

Os fogos de artifício estavam armazenados em um contêiner dentro do haras há pouco mais de um mês. O material, que não possuía nota fiscal, passou por uma perícia e ainda não tem um destino definido. A PM deve acionar a prefeitura, o Exército e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) para que a remoção da carga seja planejada.

De acordo com a tenente Brenda Castro, uma análise preliminar aponta que não há risco de explosão no local. Ela contou ainda que Soares falou pouco sobre o material. "Ele disse apenas que os explosivos iriam para Santo André, para o depósito que explodiu, e que acabaram não indo por causa da explosão."

O caseiro do haras foi autuado em flagrante na Delegacia Central de Suzano e será indiciado por porte ilegal de arma de fogo e posse ilegal de artefato explosivo. Conforme a PM, Soares já tinha passagem pela polícia por furto de fios de cobre.