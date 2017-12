PM apreende 1,3 tonelada de maconha em São Roque

SOROCABA - Policiais militares apreenderam 1,3 tonelada de maconha escondida num dos quartos de uma pousada, na zona rural de São Roque, na tarde de sexta-feira, 14. Três homens e uma mulher foram presos, acusados de tráfico de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, a droga havia sido trazida do Estado do Mato Grosso, camuflada sob uma carga de soja, na carroceria de uma carreta. Uma denúncia anônima levou a PM até os traficantes. O denunciante deu detalhes à polícia, passando até a numeração das placas da carreta e de dois carros que escoltavam a carga.

A denúncia informava que os traficantes estavam descarregando a droga. Na pousada, que fica no bairro Gabriel Pizza e estava com o alvará de funcionamento irregular, os tabletes de maconha tinham sido escondidos em três quartos. No local também foram apreendidos nove aparelhos celulares usados pela quadrilha, um notebook, duas balanças e cerca de R$ 39 mil em dinheiro.

A maconha seria distribuída na capital e Grande São Paulo. Os acusados pelo tráfico foram autuados em flagrante na delegacia da Polícia Civil de São Roque. A droga foi transportada para a Delegacia Seccional de Sorocaba.