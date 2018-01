Paulo Maciel, do estadao.com.br,

A Polícia Militar apreendeu cerca de 100 quilos de cocaína e uma balança de precisão, na tarde desta segunda-feira, numa casa na Rua Diogo Barbosa Barreto, 130, em Vila Industrial, na Zona Leste da Capital. Um homem chegou a ser detido, mas foi liberado. O material será analisado no IML e o registro do Boletim de Ocorrência no 70º Distrito Policial de Sapopemba.