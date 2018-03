PM aposentado morre durante assalto no litoral paulista

SÃO PAULO - Recém-aposentado pelo 8º Batalhão de Policiamento Militar Metropolitano (8BPM/M), cuja sede fica na zona leste de São Paulo, o 2º Tenente Marcos Ferreira Veiga, de 48 anos, foi morto a tiros, por volta das 21 horas de quinta-feira, 9, durante um assalto a um bar na Avenida Presidente Castello Branco, na Vila Mirim, em Praia Grande, litoral paulista.

De passeio com a família, o policial reformado foi baleado no peito e morreu quando era atendido no pronto-socorro do Jardim Quietude. Não se sabe se Veiga tentou reagir nem se os bandidos levaram alguma coisa dele.

Apenas o documento de uma arma foi localizado com o ex-policial. Segundo testemunhas, dois homens entraram no bar e começaram a revistar clientes e funcionários.

Ao perceber que também seria revistado, Veiga tentou deixar o local sem que a dupla percebesse, mas foi baleado do lado de fora do estabelecimento, supostamente por um terceiro assaltante. Os criminosos, segundo o que a polícia apurou com as testemunhas, fugiram em um Voyage escuro, cuja placa não foi anotada.

Os bandidos levaram um celular de uma das vítimas e R$ 350,00 do estabelecimento. O caso foi registrado como roubo seguido de morte no Distrito Policial Sede de Praia Grande.