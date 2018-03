PM aposentado é preso depois de assaltar pedestres na zona leste de São Paulo

Durante a abordagem, a polícia encontrou dentro do Fiat Uno prata de Cunha uma pistola calibre 22, um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 12 e munições de diversos calibres. As vítimas contaram no 24.º DP (Ponte Rasa) que o PM se apresentava como sendo policial federal e, em seguida, praticava o assalto. Segundo a PM, Cunha não tinha antecedentes e se aposentou por incapacidade física. Ele foi autuado por roubo e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e levado ao Presídio Militar Romão Gomes.