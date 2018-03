PM aposentado é executado com três tiros em Santo André

SÃO PAULO - Um policial militar reformado de 55 anos foi morto com três tiros por volta das 21h30 de sábado, 8, em Santo André, no ABC Paulista. João Luiz de Paula Ferreira estava dentro de seu carro em frente à padaria onde trabalhava como segurança, na Avenida Dom Pedro II, na Vila Pires, quando dois homens se aproximaram em uma moto. O garupa efetuou os disparos e a dupla fugiu, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSPSP). Baleado no braço e no peito, Ferreira chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital e Maternidade São José.

De acordo com testemunhas ouvidas por policiais militares no local do crime, os criminosos estavam de capacete e em uma moto sem placa quando atacaram o PM aposentado. Nenhum dos dois foi identificado até a tarde deste domingo. O carro e a arma do aposentado foram recolhidos para perícia e o caso, registrado no 1º DP de Santo André, será encaminhado para o 3º DP.