PM alega roubo e mata jovem em Ribeirão Um menino de 15 anos foi morto com um tiro, na segunda-feira, em um posto de gasolina de Ribeirão Preto. O assassino é um PM, que estava sem farda e diz ter sido vítima de roubo. Testemunhas, porém, alegam que o menino foi alvejado pelas costas ao voltar do trabalho. A OAB não acredita na versão do PM e acompanha o caso.