PM afasta policial que usou máscara de palhaço e machado em ação

SÃO PAULO - A Corregedoria da Polícia Militar identificou e afastou das ruas o policial que foi fotografado vestindo uma máscara de palhaço e apontando um machado contra a cabeça de um jovem na zona sul de São Paulo. O nome do PM e o Batalhão em que ele atuava não foram divulgados. Agora, o agente vai responder a um processo administrativo, podendo ser processado criminalmente e expulso da corporação.

A investigação da Corregedoria começou há cerca de uma semana com o objetivo de descobrir as circunstâncias em que as fotos foram tiradas e se o policial estava fazendo uma abordagem oficial ou se o fato seria uma "brincadeira" armada entre PMs. A imagem circulou nas redes sociais.

Na legenda, o responsável pelas fotos escreveu: "Tem tatuagem de palhaço, mas quando vê um na frente fica com medo". Segundo a polícia, é comum criminosos tatuarem palhaços no corpo, que significa - no mundo do crime - que são matadores de policiais. Para a PM, que tomou conhecimento das imagens no dia 11 de julho, as imagens sugerem grave violação de direitos humanos.