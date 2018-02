PM admite que parou carro com o corpo A Polícia Militar confirmou que parou o Pajero TR4 de Elize Matsunaga em 20 de maio, quando ela levava o corpo do marido na mala do carro na Rodovia SP-127, em Capão Bonito. Segundo a PM, esse tipo de abordagem é de "orientação administrativa, com vistas à situação do veículo e também do condutor". Nessa situação, também é verificada a condição do motorista. A corporação informou que o licenciamento estava vencido há 20 dias, mas que só é feito o recolhimento do veículo após 30 dias de atraso.