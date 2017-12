PM acha R$ 30 mil com viúva de suspeito de liderar assalto no Morumbi

A Polícia Militar deteve ontem a mulher de um dos suspeitos de liderar o assalto no Morumbi que terminou com todos os acusados mortos, após flagrá-la com R$ 30 mil que teriam sido doados a ela pela facção Primeiro Comando da Capital (PCC) para custear a cerimônia de enterro dos acusados. A informação foi divulgada na tarde desta quarta pelo portal Uol.

A mulher e uma amiga foram detidas por PMs de motos na Avenida Francisco Morato, na zona sul. Ao encontrarem o dinheiro, os policiais as levaram para o 34º Distrito Policial.

Ali, a Polícia Civil transferiu o caso para o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). No Deic, as mulheres teriam informado a origem do dinheiro, que foi apreendido. Depois, acabaram liberadas.