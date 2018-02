PM acha laboratório de drogas na zona sul Policiais militares estouraram, na noite de sexta-feira, um centro de preparação e embalagem de entorpecentes na região do Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Uma denúncia anônima levou os policiais para uma casa localizada em uma viela entre as Ruas Gutemberg e Sônia Ribeiro. No local, os policiais apreenderam 29 trouxinhas de maconha, 41 cápsulas de cocaína, 71 pedras de crack e 1 kg de cocaína.