Os policiais militares receberam uma denúncia por meio do telefone 190, às 22h03. Quando chegaram à Rua Lavanda, altura do número 55, perto do limite com Santo André, no ABC paulista, encontraram um Fiat Uno em chamas. Ao investigar o carro eles encontraram um cadáver, cujo sexo não foi confirmado.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). / FELIPE TAU