PM à paisana mata menor em tentativa de assalto na zona leste

SÃO PAULO - Um soldado da Polícia Militar à paisana matou um menor de 16 anos às 23h de quarta-feira, 13, em reação a uma tentativa de assalto na saída do Shopping Itaquera, zona leste de São Paulo. A informação foi passada pela PM.

Segundo a polícia, o jovem estava acompanhado por um outro homem; juntos, anunciaram o assalto ao PM, que estava em um Honda Fit, na saída do estacionamento do shopping. Após ser dada voz de prisão, os dois suspeitos teriam desobedecido e disparado contra o soldado, que foi ferido na mão esquerda e disparou três tiros, em defesa, de acordo com a Polícia Militar.

Um dos suspeitos, menor de idade, foi atingido e levado ao PS Planalto, onde morreu. O segundo suspeito conseguiu fugir.

Atingido por um tiro na mão esquerda, o soldado foi levado ao PS Santa Marcelina, em Itaquera, e não corre risco de morrer.

Com o morto foi apreendido um revólver calibre .38. O soldado estava com um revólver calibre .40. O caso será investigado pela Delegacia de Artur Alvim (65º DP).