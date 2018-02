PM à paisana mata assaltante no Ipiranga

SÃO PAULO - Um assaltante foi morto por um PM à paisana, na madrugada de hoje, no Ipiranga, na zona sul, durante uma tentativa de assalto em um ônibus intermunicipal. Segundo a polícia, armado com um revólver, David Manuel Santos da Silva, 21 anos, embarcou no veículo na Avenida Almirante Delamare, rendeu o motorista e o obrigou a dar o dinheiro. O assaltante conseguiu roubar R$ 90 da vítima.

Um soldado da PM, de 34 anos, que estava sentado no fundo do ônibus, viu o que estava acontecendo e deu voz de prisão para o assaltante. Ainda de acordo com a polícia, Silva apontou a arma para o policial após ser abordado pelo PM. O soldado sacou a pistola .40 da corporação e efetuou três disparos contra Silva. O assaltante foi atingido no braço, no peito e na barriga. Silva foi levado para o pronto-socorro do Hospital Heliópolis, também na zona sul.

De acordo com a Polícia Militar, o soldado acionou a PM logo após disparar contra o assaltante. A corporação também afirmou que foi instaurado um IPM (Inquérito Policial Militar) para investigar o caso. A arma do soldado foi apreendida.