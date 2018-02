PM à paisana é baleado e suspeito morre após tiroteio em Guarulhos

SÃO PAULO - Um atirador morreu depois de trocar tiros com um policial militar à paisana na tarde deste sábado, 17, dentro de um açougue na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro Cocaia, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O PM, que estava de folga, foi baleado e socorrido ao Hospital Geral da cidade, segundo a polícia. O segundo criminoso também ficou ferido e foi levado para um pronto-socorro da região.

Por volta das 13h, o agente estava em um açougue, na altura do número 2.600 da avenida, quando dois criminosos passaram em uma moto e dispararam contra ele. Já ferido, o agente reagiu e iniciou uma troca de tiros.

De acordo com agentes do 1º Distrito Policial de Guarulhos - onde a ocorrência é registrada - os dois suspeitos foram alvejados pelo PM. Um dos atiradores tentou fugir na motocicleta usada no ataque, mas acabou se envolvendo em uma colisão com um veículo, ainda na avenida. O bandido morreu no local.

O comparsa foi levado a uma unidade de saúde da região. O PM foi socorrido ao Hospital Geral de Guarulhos e não há informações sobre seu estado de saúde.