PM à paisana atira em dois ladrões em supermercado na zona norte de São Paulo

Segundo a Polícia Militar, os bandidos seguiram de moto a vítima, que havia sacado dinheiro em um caixa. Já no interior do mercado, a dupla abordou o homem. O policial percebeu o crime e deu voz de prisão aos bandidos, que atiraram. O PM revidou e acertou os dois.

A vítima e o policial não se feriram. Os baleados foram levados ao Hospital do Mandaqui. O estado de saúde deles não foi informado. O Grupo Pão de Açúcar informou que colabora com as investigações.