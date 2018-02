PM à paisana atira em 2 ladrões em mercado Dois criminosos foram baleados por um policial militar à paisana quando tentavam roubar um homem dentro do supermercado Assaí, na Casa Verde, zona norte de São Paulo, na tarde de ontem. Segundo a PM, os bandidos seguiram de moto a vítima, que havia sacado dinheiro em um caixa. Já no interior do mercado, a dupla abordou o homem. O policial percebeu o crime e deu voz de prisão aos bandidos, que atiraram. O PM revidou e acertou os dois criminosos. A vítima e o policial não se feriram.