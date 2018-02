Playcenter tem filas 1 semana após acidente Uma semana após o acidente que deixou oito feridos e provocou a interdição do brinquedo Double Shock, o Playcenter recebeu pouco mais de 5.500 pessoas na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, para um show com cantores de funk. Os ingressos foram vendidos antecipadamente e as bilheterias ficaram fechadas durante o dia. O evento já fazia parte do calendário do parque antes mesmo do acidente.