Playcenter reabre após acidente com brinquedo que feriu oito

SÃO PAULO - O Playcenter, parque de diversões localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, retomou suas atividades nesta sexta-feira, 8, após um acidente ocorrido no último domingo, 3, que deixou oito feridos.

Segundo a assessoria do parque, ele será reaberto para receber excursões que estavam previamente agendadas, mas não ao público em geral. No sábado, 9, o parque reabre para definitivamente para todos, das 11 às 19 horas.

De acordo com nota do parque, o estado de saúde dos envolvidos no episódio permanece estável. Os boletins médicos estão sendo divulgados regularmente pelo Hospital Metropolitano e o Playcenter segue prestando toda assistência aos pacientes e seus familiares.

O acidente ocorreu na tarde de domingo no brinquedo Double Shock, quando uma das travas de segurança se abriu e parte dos ocupantes foi arremessada de uma altura de cerca de 7 metros. O brinquedo permanece interditado até a conclusão do laudo pericial, que deve sair em 30 dias.