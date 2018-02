O Playcenter, parque de diversões localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, retomou ontem suas atividades após um acidente ocorrido no último domingo, que deixou oito feridos.

O acidente ocorreu no brinquedo Double Shock, que permanece interditado. As vítimas apresentaram melhoras ontem e deveriam ser transferidas da UTI para seus quartos, no Hospital Metropolitano.