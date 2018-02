Playcenter fecha para reforma e deve abrir em julho de 2013

São Paulo, 19 - O parque de diversões Playcenter ficará fechado a partir de julho deste ano para a realização de um novo projeto do grupo, com previsão de reinauguração para julho de 2013, com capacidade máxima limitada a 4.500 pessoas por dia, segundo informações da empresa.

Após 40 anos de funcionamento, na zona oeste de São Paulo, o grupo Playcenter vai investir R$ 40 milhões em um novo conceito de parque de diversões, projetado sob medida para os pais. Por conta da mudança, o Playcenter encerrará suas atividades no dia 29 de julho.

O novo conceito de parque é resultado de um trabalho baseado em pesquisas que apontaram que na cidade de São Paulo há uma carência de espaços onde os pais possam brincar e interagir junto com seus filhos. O modelo pretende seguir os moldes de Legoland, Nickelodeon Universe, entre outros, com atrações inéditas, muito verde, conteúdo temático, educacional e interatividade.