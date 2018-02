Plateia do camarote terá outro show de Ivete A cantora Ivete Sangalo vai fazer show exclusivo, dia 7 de setembro, para as 3 mil pessoas que estavam no camarote do Anhembi que desabou no sábado à noite, deixando 35 feridos. A apresentação será na casa de espetáculos Via Funchal, às 18h30. Para obter o novo ingresso é preciso apresentar o abadá cinza-escuro usado no sábado. As trocas podem ser feitas no Via Funchal, entre amanhã e dia 30. Informações: 3044-0504.