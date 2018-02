Planos pré-pagos deverão se popularizar A abertura do mercado de pedágio eletrônico, realizada no ano passado pelo governo do Estado, trouxe mudanças para o serviço, como a possibilidade de planos pré-pagos pelos motoristas. A avaliação do governo e de especialistas do setor é de que a área sofra transformações, assim como ocorreu com a telefonia celular, que, no início, oferecia somente contas pós-pagas.