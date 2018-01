Plano verticaliza entorno do Metrô Vila Madalena

A Vila Madalena, na zona oeste da capital, pode ser transformada pelo Plano Diretor prestes a ser votado na Câmara Municipal vire lei. Simulação feita por urbanistas colaboradores do Movimento Defensa São Paulo indica que 90% dos imóveis em um perímetro de 500 mil m², no entorno da estação de metrô instalada na Rua Heitor Penteado, deverão dar lugar a prédios altos, com apartamentos de 80 m² em média.

A substituição dos tradicionais sobrados geminados existentes na região por torres residenciais será liberada, por exemplo, em trechos das Ruas Girassol, Paris, Aimberê e Caiová. Isso porque elas estão no raio de 600 metros estabelecido pelo plano para adensamento populacional dos chamados eixos de transporte, vias dotadas de estações de metrô ou corredores de ônibus.

O empreendedor que investir nesses locais terá aval para construir até quatro vezes mais do que a área do terreno. A mesma regra será válida em outras regiões, como Vila Mariana e Campo Belo, na zona sul.

Hoje, a verticalização na Vila Madalena ainda é discreta. Poucas obras são observadas no bairro, e boa parte delas já se concentra perto do metrô. Ao menos seis construções com perfil residencial estão em obras no perímetro que sofrerá impacto, sendo três da Idea!Zarvos (leia mais ao lado).

O foco da gestão Fernando Haddad (PT) é aproximar moradia e emprego, reduzindo deslocamentos pela cidade e o tempo gasto com as viagens. Apesar de conceitualmente aceito pela maioria dos urbanistas, a regra pode ter efeitos colaterais negativos na parte da cidade que ainda resiste à verticalização. "É o caso da Vila Madalena, que nem tem condições estruturais para receber esses novos moradores", diz o engenheiro Ivan Carlos Maglio, que ajudou a coordenar o atual Plano Diretor da cidade, formulado em 2002.

A simulação feita por Maglio mostra que a futura lei, se aprovada como está, vai mudar o perfil do bairro, especialmente no perímetro demarcado (veja quadro acima). Mas o impacto da verticalização não ficará limitado às quadras perto da Estação Vila Madalena do Metrô, uma vez que o miolo dos bairros também poderá receber prédios, desde que mais baixos. Nas vias compostas por casas, esse limite deve ser de oito andares.

Presidente da Sociedade Amigos da Vila Madalena (Savima), Cássio Calazans afirma temer o resultado das novas regras. "Nosso bairro é atípico, formado por ruas estreitas, pequenas vilas e calçadas curtas. Até os ônibus têm dificuldades em passar por aqui. O plano não prevê melhorias urbanas, apenas mais espigões. Isso pode, sem dúvida, ser ruim para o bairro", disse. O temor é que a "Vila fique como Moema".