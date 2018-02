Plano para ampliar Ibirapuera está parado Anunciado há três anos pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM), o projeto de ampliação do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, ainda está no papel. O plano, que previa entre outros pontos a ligação da área verde com o Obelisco e a criação de 5,7 mil vagas de estacionamento, está sendo revisado por técnicos, segundo informou a Prefeitura. A proposta seria uma parceria da Prefeitura e da Assembleia Legislativa e deveria aumentar em 20% o tamanho da área do parque, hoje estimada em 1,5 milhões de metros quadrados.