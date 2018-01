Plano multimodal prevê ainda descida sem caminhões

Pela proposta, caminhões nem precisariam descer a Serra do Mar para descarregar contêineres, por exemplo. Eles seriam repassados a carretas ou mesmo vagões de trens, em linha prevista para ser entregue juntamente com a rodovia. Já no litoral, seguiriam diretamente para os navios por meio de barcaças.

Faz parte do conceito também a criação de uma área residencial, na parte continental de Santos, que hoje tem apenas 5 mil habitantes. Além de torres e casas, a ideia é viabilizar shoppings e até uma nova marina.

A "cara" do futuro bairro é desenhada com o apoio de empresários de Dubai, nos Emirados Árabes.

Mais moderna, a nova logística, porém, não depende apenas de uma decisão política do Estado, mas da parceria com o governo federal, responsável pela operação do porto./A.F.